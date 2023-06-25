В Волгограде покажут шествие дракона и запустят отложенный с 12 июня фейерверк

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сегодня, 25 июня, готовы выпустить дракона и показать отложенный фейерверк. Ранее V102.RU сообщало, что администрация ЦПКиО два раза из-за не погоды переносила пиротехническое шоу, подготовленное ко Дню России.

— Погода стала лучше — тучи рассеялись и ярко светит солнышко! А уже сегодня в ЦПКиО состоится День Дракона. Фестиваль китайской культуры начнется в 17.00 у главной сцены и завершится красочным шествием людей в масках драконов. Фейерверк, посвященный Дню России, и перенесенный из-за погоды, состоится сегодня в 22.00. Ждем всех! — цитирует информагентство сообщение администрации ЦПКиО.





Уточняется, что Фестиваль китайской культуры стартует с мастер-классов, затем в 18.00 состоится концерт. Гостям продемонстрируют ушу, корейские барабаны, песни на китайском языке и многое другое. Ровно через полтора часа китайский повар покажет, как нужно готовить с огоньком. В 21.00 организаторы обещают шествие Дракона и запуск желаний вместе с китайской дискотекой.

Напомним, что в Волгограде с размахом прошел молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Три дня молодежь отрывалась, как могла. Самые яркие кадры феста — в фоторепортаже «Высоты 102».

Фото: ООО «Парк»