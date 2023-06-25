Общество

В Волгограде покажут шествие дракона и запустят отложенный с 12 июня фейерверк

Общество 25.06.2023 12:52
0
25.06.2023 12:52


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сегодня, 25 июня, готовы выпустить дракона и показать отложенный фейерверк. Ранее V102.RU сообщало, что администрация ЦПКиО два раза из-за непогоды переносила пиротехническое шоу, подготовленное ко Дню России. 

— Погода стала лучше — тучи рассеялись и ярко светит солнышко! А уже сегодня в ЦПКиО состоится День Дракона. Фестиваль китайской культуры начнется в 17.00 у главной сцены и завершится красочным шествием людей в масках драконов. Фейерверк, посвященный Дню России, и перенесенный из-за погоды, состоится сегодня в 22.00. Ждем всех! — цитирует информагентство сообщение администрации ЦПКиО. 


Уточняется, что Фестиваль китайской культуры стартует с мастер-классов, затем в 18.00 состоится концерт. Гостям продемонстрируют ушу, корейские барабаны, песни на китайском языке и многое другое. Ровно через полтора часа китайский повар покажет, как нужно готовить с огоньком. В 21.00 организаторы обещают шествие Дракона и запуск желаний вместе с китайской дискотекой. 

Напомним, что в Волгограде с размахом прошел молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Три дня молодежь отрывалась, как могла. Самые яркие кадры феста — в фоторепортаже «Высоты 102». 

Фото: ООО «Парк» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.06.2023 13:11
Общество 25.06.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2023 10:02
Общество 25.06.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2023 09:10
Общество 25.06.2023 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 22:57
Общество 24.06.2023 22:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 22:27
Общество 24.06.2023 22:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 19:34
Общество 24.06.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 18:18
Общество 24.06.2023 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 16:24
Общество 24.06.2023 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 15:53
Общество 24.06.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 14:34
Общество 24.06.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 13:21
Общество 24.06.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 12:50
Общество 24.06.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.06.2023 12:30
Общество 24.06.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2023 08:07
Общество 24.06.2023 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 21:22
Общество 23.06.2023 21:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:27
В ДТП с погибшей семьей в Волгоградской области подозревают 23-летнего иностранцаСмотреть фотографии
13:11
«Узнала результаты и не смогла уснуть»: волгоградская школьница получила двести баллов за два ЕГЭСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде покажут шествие дракона и запустят отложенный с 12 июня фейерверкСмотреть фотографии
11:56
Раскроило голову. В Волгоградской области товарняк снес женщинуСмотреть фотографии
10:52
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с фурами в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Танцы под дождем, фейерверк и толпы фанатов: самые яркие фото с фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе похолодает до +8 °ССмотреть фотографии
08:34
На волгоградской трассе в массовом ДТП с фурами разбилась семья из ПодмосковьяСмотреть фотографии
07:57
Росавтодор сообщил о снятии всех ограничений от 24 июня на трассахСмотреть фотографии
22:57
В Волгограде фест #ТриЧетыре закончился фейерверкомСмотреть фотографии
22:27
Волгоградская молодежь зажгла на дискотеке на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:58
Пресс-служба президента Беларуси: движение «Вагнера» остановлено под гарантии безопасностиСмотреть фотографии
19:34
Дождь распугал зрителей концерта фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:42
«Влетела в фуру с кирпичами»: в жутком ДТП под Волгоградом погибли четверо, среди них ребенокСмотреть фотографии
18:18
Андрей Бочаров приехал на встречу с молодежью на ретро-автомобилеСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде разыскивают 56-летнюю женщину в зеленых брюкахСмотреть фотографии
16:24
Упрдор Москва-Волгоград предупредило об ограничении движения по трассамСмотреть фотографии
15:53
Бастрыкин перевел региональные СУ на усиленный режимСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде на проспекте Жукова устраняют порыв на водопроводеСмотреть фотографии
14:34
Андрей Бочаров провел совещание по обеспечению правопорядкаСмотреть фотографии
13:43
«Прятался в погребе»: волгоградские полицейские задержали сбежавшего с поста ДПС раненого педофилаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
В Камышине похоронили мобилизованного рабочего стеклотарного завода Романа КачановаСмотреть фотографии
12:50
Губернатор Волгоградской области выступил с обращением к жителямСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Фест #ТриЧетыре в Волгограде 24 июня пройдет по плануСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области семья пострадала в ДТП с лосемСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде школьник на электросамокате сбил 2-летнего ребенкаСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом в ДТП погибла пассажирка «ЗАЗ», двое в больницеСмотреть фотографии
10:27
Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» предательством и мятежомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
На Ангарском в Волгограде при строительстве дороги разрушили коллекторСмотреть фотографии
09:17
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области снизились до 11,8 миллионаСмотреть фотографии
 