Общество

Фейерверк в День России в Волгограде отменили из-за сильного ветра

Общество 12.06.2023 21:47
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12.06.2023 21:47



Из-за сильного ветра в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде отменили фейерверк на День России. Пиротехническое шоу перенесено на 17 июня.
- Фейерверк мы вынуждены перенести в связи с погодными условиями. Порывы ветра в несколько раз превышают допустимую норму, поэтому сегодня его не будет, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.



По его словам, День России завершился большой дискотекой. Обещанный фейерверк состоится в субботу, 17 июня, в 22.00.
Напомним, что в День России в Волгограде прошло более 40 различных мероприятий. Основными площадками для гуляний стал ЦПКиО и набережная Волгограда.
Фото: ЦПКиО

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