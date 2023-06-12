Фейерверк в День России в Волгограде отменили из-за сильного ветра









Из-за сильного ветра в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде отменили фейерверк на День России. Пиротехническое шоу перенесено на 17 июня.

- Фейерверк мы вынуждены перенести в связи с погодными условиями. Порывы ветра в несколько раз превышают допустимую норму, поэтому сегодня его не будет, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.













По его словам, День России завершился большой дискотекой. Обещанный фейерверк состоится в субботу, 17 июня, в 22.00.

Напомним, что в День России в Волгограде прошло более 40 различных мероприятий. Основными площадками для гуляний стал ЦПКиО и набережная Волгограда.

Фото: ЦПКиО



