Фейерверк в День России в Волгограде отменили из-за сильного ветра

Общество 12.06.2023 21:47
0
12.06.2023 21:47
Из-за сильного ветра в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде отменили фейерверк на День России. Пиротехническое шоу перенесено на 17 июня.
- Фейерверк мы вынуждены перенести в связи с погодными условиями. Порывы ветра в несколько раз превышают допустимую норму, поэтому сегодня его не будет, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.
По его словам, День России завершился большой дискотекой. Обещанный фейерверк состоится в субботу, 17 июня, в 22.00.
Напомним, что в День России в Волгограде прошло более 40 различных мероприятий. Основными площадками для гуляний стал ЦПКиО и набережная Волгограда.
Фото: ЦПКиО
Разоренный «Сосновый бор» в Волгограде требуют признать банкротом12.06.2023 20:34
Общество 12.06.2023 20:34
Тысячи волгоградцев отметили День России на Центральной набережной12.06.2023 19:12
Общество 12.06.2023 19:12
Флаг России из нескольких тысяч ленточек подняли в Волгограде12.06.2023 16:59
Общество 12.06.2023 16:59
Призы и подарки: Ворошиловский торговый центр объявил о старте новой акции12.06.2023 16:36
Общество 12.06.2023 16:36
Певица Нюша и блогеры устроили движ в центре Волгограда: фоторепортаж12.06.2023 15:35
Общество 12.06.2023 15:35
«Главное – верить в себя»: Бочаров вручил паспорта волгоградским школьникам12.06.2023 14:31
Общество 12.06.2023 14:31
Отдыхающих на набережной волгоградцев зовут в контрактники12.06.2023 14:05
Общество 12.06.2023 14:05
Под российским триколором: в Волгограде развернули 100-метровый флаг РФ12.06.2023 12:44
Общество 12.06.2023 12:44
«Они присасываются и заражают»: болезнью Лайма от укусов клещей заболели шесть волгоградцев12.06.2023 10:38
Общество 12.06.2023 10:38
Как доехать и что посмотреть: в Волгограде отмечают День России концертами и флэшмобом12.06.2023 09:34
Общество 12.06.2023 09:34
«Нужен черпак и спасательный круг»: в Волгоградской области проверяют лодки, катера и яхты12.06.2023 08:40
Общество 12.06.2023 08:40
В День России в Волгограде ограничат продажу алкоголя12.06.2023 07:50
Общество 12.06.2023 07:50
Волгоградцев предупредили о шторме, падающих деревьях и рвущихся проводах11.06.2023 21:41
Общество 11.06.2023 21:41
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности11.06.2023 20:03
Общество 11.06.2023 20:03
В Волгоградской области штормовой ветер сорвал крышу школы11.06.2023 19:13
Общество 11.06.2023 19:13