В Волгоград приедет Диана Арбенина после отмененного концерта

Концерт «Ночных снайперов», который отменили в Волгограде из-за состояния здоровья Дианы Арбениной, состоится 5 июля. Об этом, сообщает V102.RU, рассказала Диана Арбенина в соцсетях.

Между тем, не все волгоградцы приветствуют приезд группы в Волгоград и строчат жалобы чиновникам. Группа волгоградцев считает, что Диана Арбенина как-то не так высказывалась об СВО. Сама певица на своей страничке назвала такие слухи фейком и заявила, что «еще в апреле 2022 года сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране, с моим народом, с моей культурой».