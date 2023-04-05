Билеты пока в продаже: концерт Дианы Арбениной в Волгограде могут отменить

Концерт популярной рок-исполнительницы Дианы Арбениной, назначенный в Волгограде в рамках ее тура на 13 июня, могут отменить. Об этом 5 апреля сообщило издание Mash, уточнив, что причина тому высказывания Арбениной на тему СВО. По информации «Высоты 102», на сегодня билеты в Экспоцентр все еще в свободной продаже.

В частности, Mash сообщает, что весенние концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» уже отменены в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске. Уточняется, что зрителям предлагают в этих городах вернуть билеты. «Остальные города пока под вопросом», сообщают в издании.

Какой-либо информации по поводу возможной отмены концертов в других городах России на официальном сайте исполнительницы нет. Не удалось ИА «Высота 102» получить комментарий и от концертного директора Арбениной Александры Рерих.

При этом, отметим, продажа билетов продолжается и на сайте солистки рок-группы, и на онлайн-сервисах по продаже билетов.

Фото: Диана Арбенина. Ночные снайперы / VK.com