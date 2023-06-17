Общество

В Волгограде сына погибшего в ДТП мужчины увезли в нейрохирургию

Общество 17.06.2023 20:41
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17.06.2023 20:41


Годовалый сын погибшего сегодня в ДТП отца госпитализирован в нейрохирургическое отделение клинической больницы скорой медицинской помощи №7. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, страшная авария произошла сегодня, 17 июня в Красноармейском районе Волгограда. Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летний мужчина, управляя «Киа Рио», выезжая с территории напротив дома №35 по проспекту Столетова, не уступил  дорогу «Мерседесу». В результате столкновения автомобилей водитель «Киа Рио»  погиб на месте.  В салоне машины находился годовалый ребенок погибшего. Как утверждали очевидцы, ребенок был цел и на первый взгляд не пострадал.
В соцсетях знакомые погибшего мужчины сообщают, что он погиб в годовщину своей свадьбы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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