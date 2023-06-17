Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 17.06.2023 18:47
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17.06.2023 18:47
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Страшная авария произошла сегодня, 17 июня, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, около половины пятого вечера 28-летний водитель «Киа Рио» напротив дома №35 по проспекту Столетова, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Мерседесу». В результате столкновения автомобилей молодой мужчина погиб на месте.
В салоне "Киа Рио" в момент ДТП находился годовалый ребенок погибшего. Он с травмами госпитализирован.На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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