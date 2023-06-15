Глава Волгограда поднял плату за наем муниципальных квартир





В Волгограде увеличилась плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма государственного или муниципального жилищного фонда города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы Волгограда Владимира Марченко, новые расценки начали действовать с 1 июня 2023 года. В Волгограде увеличилась плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма государственного или муниципального жилищного фонда города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы Волгограда Владимира Марченко, новые расценки начали действовать с 1 июня 2023 года.

Плата нанимателям муниципальных квартир отличается, в зависимости от вида жилого здания, года постройки и степени благоустроенности, а также от района, в котором находится жилье. Но в среднем увеличение платы составило от 2 до 3 рублей за квадратный метр. Плата нанимателям муниципальных квартир отличается, в зависимости от вида жилого здания, года постройки и степени благоустроенности, а также от района, в котором находится жилье. Но в среднем увеличение платы составило от 2 до 3 рублей за квадратный метр.

Так, если раньше наниматели квартир в панельных и блочных домах Центрального района, построенных до 1965 года, платили 11,3 рубля за квадратный метр, то с 1 июня плата увеличилась до 14,08 рубля за метр. Так, если раньше наниматели квартир в панельных и блочных домах Центрального района, построенных до 1965 года, платили 11,3 рубля за квадратный метр, то с 1 июня плата увеличилась до 14,08 рубля за метр.

Жители Тракторозаводского района, проживающие в аналогичных домах, с начала лета будут оплачивать квартплату, исходя из 9,62 рубля за квадратный метр. Раньше они платили 7,23 рубля. При этом речь идет о жилье, где присутствуют все виды благоустройства. Жители Тракторозаводского района, проживающие в аналогичных домах, с начала лета будут оплачивать квартплату, исходя из 9,62 рубля за квадратный метр. Раньше они платили 7,23 рубля. При этом речь идет о жилье, где присутствуют все виды благоустройства.

Если в доме отсутствуют два и более видов благоустройства, он расположен в Дзержинском районе и представляет собой деревянное, сборно-щитовое здание, возведенное до 1965 года, то наниматели с лета этого года будут оплачивать жилье, исходя из 11,56 рубля за квадрат. Раньше волгоградцы платили за такое жилье 9,28 рубля за квадратный метр. Если в доме отсутствуют два и более видов благоустройства, он расположен в Дзержинском районе и представляет собой деревянное, сборно-щитовое здание, возведенное до 1965 года, то наниматели с лета этого года будут оплачивать жилье, исходя из 11,56 рубля за квадрат. Раньше волгоградцы платили за такое жилье 9,28 рубля за квадратный метр.

Самая высокая плата предусмотрена для жителей кирпичных домов, расположенных в Центральном районе, и построенных после 1991 года. Так, за метр муниципальной жилплощади наниматели должны будут платить 14,69 рубля за метр. Раньше плата составляла 11,79 рубля за квадрат. Самая высокая плата предусмотрена для жителей кирпичных домов, расположенных в Центральном районе, и построенных после 1991 года. Так, за метр муниципальной жилплощади наниматели должны будут платить 14,69 рубля за метр. Раньше плата составляла 11,79 рубля за квадрат.

Последний раз расценки на наем муниципального жилья администрация Волгограда поднимала с 1 января 2022 года. Последний раз расценки на наем муниципального жилья администрация Волгограда поднимала с 1 января 2022 года.



