Общество

В Волгограде 15 июня стартуют пешеходные экскурсии по ул. Мира

Общество 14.06.2023 15:17
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14.06.2023 15:17


В Волгограде в четверг, 15 июня, стартует летний цикл пешеходных экскурсий по знаменитой волгоградской улице Мира. По информации музея изо им. Ильи Машкова, прогулки по первой восстановленной после Сталинградской битвы улицы будут проводить как сотрудники учреждения, так и приглашенные в рамках просветительского проекта эксперты.

– Этим летом  пять пешеходных экскурсий по улице Мира состоятся по четвергам — 15, 22, 29 июня, а также 6 и 13 июля. Начало – в 18.00. Посетить предстоящие музейные экскурсии можно по «Пушкинской карте», – сообщают в музее. 

Автором идеи проведения экскурсий по одной из самых красивых улиц города-героя, стартовавших в 2018 году, является кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ВМИИ им. И.И.Машкова и руководитель проекта «Первая улица Мира» Елена Огаркова.

– Ее авторские экскурсии погружают в атмосферу «золотых» 50-х годов XX века и раскрывают малоизвестные героические, трагические, комические, бытовые и социальные моменты истории города и горожан, – напоминают в музее.

Отправление в путешествие по ул. Мира будет осуществляться от центрального входа музея Машкова на проспекте Ленина, 21.  Уточнить информацию и записаться на экскурсию можно по телефону 8(8442) 38-59-15.

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