







Выступление певицы Нюши , а вернее ее сценический костюм на фестивале блогеров в День России в Волгограде оставило незабываемое впечатление у горожан, которые принялись активно обсуждать артистку в социальных сетях и на форумах V102.RU.













Напомним, что Нюша предстала перед волгоградцами в драных микрошортах, больше похожих на нижнее белье, в корсете и в джинсовых гетрах, которые издалека можно было принять за сапоги. Распущенные волосы и яркий макияж дополнили образ, который и обсуждают горожане.













- Ей объяснили, что она на земле, пропитанной кровью героев? - задаются вопросом волгоградцы.

- Вырядилась в такой праздник дранной кошкой...или всем миром надо скинуться на нормальные штанишки с кармашками, - высказался еще один волгоградец.

Некоторые читатели прямо говорят, что для выступления в День России певица оделась очень откровенно, перепутав сцену в общественном месте с ночным клубом.

- Драные шорты - это, конечно, необходимый атрибут на День России. Вообще-то это государственный праздник должен воспитывать патриотизм, а не дебилизацию молодежи, - считают читатели V102.RU, комментируя фоторепортаж с выступления певицы.















Согласно открытым источникам, певица Нюша с мужем и двумя детьми в последнее время проживает в Дубае. Напомним, что Дубай является самым крупным городом ОАЭ. Он расположен на Аравийском полуострове на юге Персидского залива.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



