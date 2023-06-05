Общество

Под Волгоградом на танкодроме обкатывают новый Т-90А

Общество 05.06.2023 09:17
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05.06.2023 09:17


Танкисты на полигоне в Волгоградской области осваивают современные Т-90А - это модифицированные боевые машины, сообщает V102.RU. По данным пресс-службы Южного военного округа, механикам-водителям предстоит научиться преодолевать ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, косогоры, участки скоростной стрельбы,маневрирования и другие естественные и искусственные препятствия.
Наводчики-операторы и командиры танков будут тренироваться в разведке и классификации целей, определении дальностей до них и очередности поражения.
Практические занятия проходят на танкодроме. Им предшествовали теоретические занятия и тренировки на компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, оснащенных мультимедийным оборудованием. Оно позволяет имитировать погодные условия, время года и дня, обстановку реального боя.
Фото: пресс-служба ЮВО

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