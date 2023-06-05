Под Волгоградом на танкодроме обкатывают новый Т-90А

Общество 05.06.2023 09:17
0
05.06.2023 09:17
Танкисты на полигоне в Волгоградской области осваивают современные Т-90А - это модифицированные боевые машины, сообщает V102.RU. По данным пресс-службы Южного военного округа, механикам-водителям предстоит научиться преодолевать ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, косогоры, участки скоростной стрельбы,маневрирования и другие естественные и искусственные препятствия.
Наводчики-операторы и командиры танков будут тренироваться в разведке и классификации целей, определении дальностей до них и очередности поражения.
Практические занятия проходят на танкодроме. Им предшествовали теоретические занятия и тренировки на компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, оснащенных мультимедийным оборудованием. Оно позволяет имитировать погодные условия, время года и дня, обстановку реального боя.
Фото: пресс-служба ЮВО
«Ростелеком» открывает программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов05.06.2023 14:20
Общество 05.06.2023 14:20
15 лет вместе: в Волгограде жителям ЖК «Новый Свет» подарили парклет и устроили праздник05.06.2023 14:04
Общество 05.06.2023 14:04
Губернатор Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУ05.06.2023 11:50
Общество 05.06.2023 11:50
Детям в Котельниково подарили бесплатное представление Волгоградского ТЮЗа05.06.2023 11:26
Общество 05.06.2023 11:26
Под Волгоградом сельскую власть озадачили бесхозяйным скотомогильником05.06.2023 10:49
Общество 05.06.2023 10:49
В детском центре «Рассвет» в Даниловском районе Волгоградской области началась первая смена05.06.2023 10:24
Общество 05.06.2023 10:24
Под Волгоградом 44-летняя женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя05.06.2023 09:47
Общество 05.06.2023 09:47
Под Волгоградом уничтожают расплодившуюся возле хуторов саранчу05.06.2023 09:45
Общество 05.06.2023 09:45
Отпуск в кредит выбирают трое из 100 волгоградцев05.06.2023 07:59
Общество 05.06.2023 07:59
«Уже зарегистрированы смертельные случаи»: врач развеяла мифы о безопасности вейпов04.06.2023 21:01
Общество 04.06.2023 21:01
Прокуратура после жалоб заинтересовалась секс-шопом в центре Волгограда04.06.2023 17:47
Общество 04.06.2023 17:47
Прошел 200 метров и пропал: в Волгограде ищут 22-летнего парня со шрамом под глазом04.06.2023 16:38
Общество 04.06.2023 16:38
Под контролем Нептуна. Волгоградцев зовут в ЦПКиО искать клад и прокатиться на фламинго04.06.2023 14:19
Общество 04.06.2023 14:19
«Такой у нас менталитет — ругать все свое»: белоруска рассказала о плюсах и минусах Волгограда04.06.2023 13:02
Общество 04.06.2023 13:02
«Из-за дождей могут пойти на второй круг»: когда в Волгоградской области завершится нашествие мошки04.06.2023 08:41
Общество 04.06.2023 08:41