Удивительно, но факт: в центре Волгограда все общественные туалеты оказались рабочими

В Центральном районе Волгограда, пожалуй, впервые за последние несколько лет стационарные модульные туалеты оказалось рабочими. Накануне корреспонденты ИА «Высота 102» прогулялись по всем местам массового скопления горожан и туристов и проверили, насколько город готов к любым, даже непредвиденным для отдыхающих ситуациям.

Перед тем, как опубликовать фотоотчет, отметим, что на обслуживание туалетных модулей, расположенных возле Мамаева кургана, в Александровском саду и набережной Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» тратит ежемесячно больше полумиллиона рублей. Редакции ИА «Высота 102» удалось найти на Госзакупках конкурс, победитель которого – ООО «Аваль» – в мае получил 629 тысяч рублей за техническое обслуживание 11 отхожих мест в центре города. Сроки оказания услуги истекли 31 мая. К слову, еще 568 тысяч рублей «Аваль» освоило на предоставлении передвижных биотуалетов на период майских праздников.

Центральный парк культуры и отдыха





В парке рядом со стадионом «Волгоград Арена» к услугам многочисленных горожан и туристов сразу два стационарных туалета. Первый установлен на центральной аллее ЦПКиО вблизи с колесом обозрения и в обычный будний день оказался открыт для посетителей. На одной из дверей, больше того, висит указатель, куда бежать в случае, если здесь желающих окажется слишком много. Еще один работающий туалет в парке расположен по дороге к стадиону рядом с веревочным аттракционом. А вот в начале ЦПКиО кабин не оказалось. Возможно дирекция рассчитывает на услуги туалетов в ближайшем ТРК.





Мамаев курган и Мемориальный парк

На главной высоте России уже десятки лет исправно работает общественный туалет с обратной стороны пантеона. Еще один – модульный туалет – установлен рядом с парковкой возле гостиницы «Сталинград». К слову, эти два объекта не обслуживает администрация города – за оба туалета отвечает руководство музея-заповедника.









Третий туалет находится в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана вблизи с железнодорожной платформой. За него уже ответственны мэрия и ООО «Аваль».

Набережная Волгограда

Прогулочные зоны на берегу Волги – пожалуй, единственное место во всем Волгограде, где можно наслаждаться видами, не опасаясь оказаться в неприятной ситуации. На обновленном участке набережной мы насчитали сразу три общественных туалета.





Первый туалет вплотную примыкает к амфитеатру. Чуть поодаль – ближе к центральной лестнице – еще один модуль, а буквально в паре сотне метров – около БК-31 – почти такой же третий туалет. Что удивительно, все исправно работают!









Гуляем дальше – и поднимаемся на верхнюю террасу. Кроме многочисленных кафе на ул. Советской, куда горожане и туристы могут забежать по малой нужде, здесь работают и три общественных туалета: один на парковке у Музкомедии, второй на ул. Набережная им. 62-й Армии, рядом с памятником Хользунову, третий – поблизости с храмом около «Маяка».









Пойма реки Царицы

Около музея «Россия – моя история» в пойме Царицы в распоряжении отдыхающих один туалет. Сюда, очевидно, должны приходить и те, кто отдыхает в сквере возле «Гасителя». Впрочем, нечто похожее на второй туалет сегодня поблизости возводят рабочие.





Александровский и Комсомольский сады

Предпочитающие прогуливаться в сквере рядом с Александро-Невским собором, а также в реконструируемом Горсаду также не остались без удобств этим летом. Один работающий туалетный модуль расположен в Александровском саду, другой – в тени дерев буквально через дорогу.









На этом, пожалуй, и все. Несколько голубых «скворечников», замеченные нами в общественных местах, оказались закрыты. Для чего они стоят и портят вид, останется для горожан и туристов загадкой. Отметим, что вдоль проспекта Ленина, как и годом ранее, нет туалетов нигде, в том числе и на площади Ленина, где все реже, но порой проходят мероприятия.









И наш совет напоследок – отправляясь на прогулку, не забудьте положить в карман мелкие деньги. Стоимость посещения туалетов в Волгограде сегодня равняется 20 рублям, банковские карты не принимают.



