Общество

На Волжской ГЭС с 1 июня сбросы воды сведут к летнему минимуму

Общество 31.05.2023 19:42
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31.05.2023 19:42


Росводресурсы с 1 июня до минимума снизят среднесуточные сбросы воды на Волжской ГЭС.  В результате расходы составят 5000 – 5200 кубометров в секунду вплоть до 10 июня. По информации, озвученной 31 мая, на Нижней Волге официально завершилось половодье, длившееся с 6 апреля 56 дней.  

Максимально установленные Росводресурсами значения с  17 по 21 апреля составляли 26000 ± 500 кубометров в секунду. Такой обильный сброс был необходим для наполнения водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Рыбная полка в низовьях Волги составила 27 дней и выдерживалась Волжской ГЭС с 25 апреля по 21 мая, когда среднесуточные сбросы воды составляли 16000 кубометров в секунду. 


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