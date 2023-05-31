На Волжской ГЭС с 1 июня сбросы воды сведут к летнему минимуму





Росводресурсы с 1 июня до минимума снизят среднесуточные сбросы воды на Волжской ГЭС. В результате расходы составят 5000 – 5200 кубометров в секунду вплоть до 10 июня. По информации, озвученной 31 мая, на Нижней Волге официально завершилось половодье, длившееся с 6 апреля 56 дней.

Максимально установленные Росводресурсами значения с 17 по 21 апреля составляли 26000 ± 500 кубометров в секунду. Такой обильный сброс был необходим для наполнения водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Рыбная полка в низовьях Волги составила 27 дней и выдерживалась Волжской ГЭС с 25 апреля по 21 мая, когда среднесуточные сбросы воды составляли 16000 кубометров в секунду.



