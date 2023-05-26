Общество

Яндекс Погода выяснила, где в Волгоградской области 27–28 мая будет жарче всего

Общество 26.05.2023 20:25
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26.05.2023 20:25


В Волгоградской области предстоящие выходные 27 и 28 мая будут по-настоящему жаркими, несмотря на блуждающие по небу тучи и облака. В тени прогнозируется местами до +30 градусов. Где будет теплее всего и куда лучше отправляться на отдых, выяснили аналитики Яндекс Погоды. 

По информации руководителя службы Александра Ганьшина, вероятнее всего, в волгоградском регионе27 мая будет пасмурно, в 28-го прогнозируют прояснения. 

– Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, суббота в Волгограде будет пасмурной, а воскресенье – облачным с прояснениями. Среднесуточная температура составит +25…+27 градусов, – сообщил Ганьшин.

В природном парке «Щербаковский» субботу ожидается ливень, а в воскресенье над Столбичами прогнозируют переменную облачность. При этом температура воздуха достигнет здесь +27 градусов.  

Жару прогнозируют на озере Эльтон в эти выходные: в субботу воздух прогреется здесь до +29 градусов, в воскресенье – до +30. В выходные ожидается очень высокий УФ-индекс – 8, а вода в озере прогреется до +21 градусов. 

В Волго-Ахтубинской пойме, куда каждые выходные устремляются сотни жителей Волгограда, будет облачно с прояснениями, а температура – около +28 градусов в тени. 

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