Журналист V102.RU стал призером Зеленого марафона в Волгограде

Антон Ольховатский преодолел дистанцию за 22 минуты.
- Время, может, и старческое, но для человека, который бегает раз в год, считаю результат нормальным, - признался Антон.
Напомним, сегодня в Волгограде состоялся благотворительный марафон в поддержку детей с особенностями развития. На дистанции вышли дети, члены клуба "Хвостатый кросс" с питомцами из приюта и поклонники скандинавской ходьбы. Организатором соревнований выступил Сбер. За каждый пройденный участником километр начислялись 100 рублей, которые были направлены на помощь детям.