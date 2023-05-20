Общество

«На ногах и лапах»: в Волгограде стартовал марафон в поддержку детей

Общество 20.05.2023 11:30
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20.05.2023 11:30


В Волгограде стартовал благотворительный Зеленый марафон, в котором приняли участие сотни волгоградцев разного возраста, а также питомцы из приюта. Как сообщает V102.RU, мероприятие проходит в городе уже в десятый раз и направлено на поддержку детей с особенностями развития.

Несмотря на жару, марафон вызвал настоящий ажиотаж. Участники старались привлечь к себе внимание необычной и яркой экипировкой. Здесь можно было увидеть девушек с красными волосами, а также одетых в вызывающие наряды.

В рамках марафона прошли забеги для детей и питомцев приюта "Хвостатый дом". Собаки в специальной амуниции пробежали дистанцию вместе с членами клуба "Хвостатый кросс", где занимаются коникроссом.  В соревнованиях приняли участие и поклонники скандинавской ходьбы.  Для взрослых расстояние дистанции составило 4,2 километра. Особенностью данного забега является установка чипов в кроссовки бегунов, которые будут фиксировать каждый километр.

К слову, испытание жарой и расстоянием выдержали не все. Некоторые участники сходили с дистанции уже после первого из трех кругов. 

Организатором марафона выступил Сбер. Каждый километр, который пробежит участник, Сбер приравняет к 100 рублям и направит эти средства в фонд «Вклад в будущее» на поддержку нуждающихся в помощи детей.
Фото V102.RU

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