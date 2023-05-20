Общество

Росстат: Волгоградскую область в начале 2023 года покинули 6866 человек

Общество 20.05.2023 10:14
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20.05.2023 10:14


Росстат подвел итоги миграции в январе-феврале 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, за этот период регион покинули 6866 человек, тогда как выбрали местом жительства Волгоградскую область 6367 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 499 человек.
Среди регионов ЮФО отрицательный миграционный показатель зафиксирован, помимо Волгоградской области, только в Астраханской. В соседнем регионе миграционная убыль составила 167 человек. Во всех остальных субъектах отмечается прирост населения. Самый высокий показатель – в Краснодарском крае (+3241 человек).
При этом миграционная убыль населения в Волгоградской области в январе-феврале 2023 года оказалась ниже, чем в аналогичном  периоде прошлого года. Тогда этот показатель фиксировался на уровне 1697 человек.


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