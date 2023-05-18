В Волгограде в 31 домах отключили горячую воду 18 мая

В Волгограде в части многоквартирных домов сегодня, 18 мая, отключили горячую воду. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессии теплоснабжения», отключение ресурса затронуло два района.
В Дзержинском районе:
- ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20,
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65,
- ул. Космонавтов, 59, 61,
- ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;
В поселке Горьковский Советского района:
- ул. Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54,
- ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9.
Горячей воды не будет почти две недели - до 31 мая. Ограничения в подаче ресурса связаны с подготовкой теплового хозяйства к отопительному периоду.