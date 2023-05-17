



В Котельниково Волгоградской области фермер засеял участки, выделенные многодетным семьям и другим льготникам, имеющим право на получение бесплатных наделов. Как рассказала V102.RU одна из многодетных мам, Ольга Крамарева, накануне она и другие владельцы участков приехали вместе с кадастровым инженером на территорию, где располагаются участки.

– Инженер должен был отметить 28 участков колышками, но, когда мы прибыли на место, мы глазам своим не поверили – на наших участках уже вовсю колосилась пшеница! Межевать участки инженер отказался, сказал, чтобы мы привели участки в порядок. А как их привести в порядок? Урожай собрать, что ли?

Оказалось, что участки для многодетных засеял фермер Александр Каменский.

– Мы позвонили в администрацию района, оттуда приехал сотрудник, который заявил, что фермер был уведомлен о выделении этих участков многодетным, – рассказала Ольга. – Фермер в свою очередь утверждал, что у него была устная договоренность с администрацией, которая якобы разрешила ему засеять наши участки.

Между тем, в администрации Котельниковского района опровергли эти утверждения фермера.

– Администрация Котельниковского городского поселения разрешения на осуществление культивирования и использования для сельскохозяйственного назначения земельных участков в 32 кадастровом квартале города Котельниково, представленных льготным категориям граждан, не выдавалось. Земельные участки с видом разрешенного использования – для сельхозназначения, на территории городского поселения не предусмотрены правилами застройки. Использование вышеуказанных земельных участков гражданином Александром Каменским является незаконным, – говорится в ответе чиновников на обращения жителей.

Как теперь выйти из этой ситуации, люди не знают.

– Фермер нам сказал: подождите, когда соберу урожай, – говорят многодетные. – Но нам нужно проводить межевание, оформлять эти участки. Это наше право. Некоторые очень долго ждали эту землю и уж меньше всего мы хотим, чтобы кто-то на ней зарабатывал.

В юридическом отделе администрации городского поселения V102.RU пояснили, что сотрудники побывали на месте и составили акт, зафиксировав использование участков многодетных сельхозпроизводителем.



– Будем решать, в какие инстанции обратимся с требованием привлечения к ответственности фермера Каменского, – сообщили в администрации. – У собственников участков, в свою очередь, есть право обратиться в суд с исками к сельхозпроизводителю, например, потребовать возмещения упущенной выгоды. Сами мы возмещения ущерба требовать не можем. Подчеркнем, что в городском поселении нет земель сельхозназначения, на каком основании фермер засеял участки озимыми, будем выяснять.



Видео: Ольга Крамарева

