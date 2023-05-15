Общество 15.05.2023 12:42
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15.05.2023 12:42
Больше полмиллиона рублей должна выплатить ООО «УК Ворошиловского района» за потоп в квартире волгоградки. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, УК не согласилась с решением суда первой инстанции в части компенсации морального вреда и штрафа, обжаловала его в апелляционной инстанции.
- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, увеличил сумму штрафа с 50 000 до 125 000 рублей. В остальной части решение суда первой инстанции осталось без изменения, - сообщила Вальковская.
В общей сложности с учетом изменений УК должна выплатить 632 тысячи 44 рубля.
Установлено, что в марте 2022 года произошло затопление квартиры, расположенной в доме №35 по ул. Рабоче-Крестьянская в Волгограде. Потом произошел из-за течи общедомового трубопровода холодного водоснабжения через перекрытия многоквартирного дома. В добровольном порядке управляющая компания, которая обслуживает этот дом, возмещать причиненный ущерб владельцу квартиры отказалась.
В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.
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