



Больше полмиллиона рублей должна выплатить ООО «УК Ворошиловского района» за потоп в квартире волгоградки. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, УК не согласилась с решением суда первой инстанции в части компенсации морального вреда и штрафа, обжаловала его в апелляционной инстанции.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, увеличил сумму штрафа с 50 000 до 125 000 рублей. В остальной части решение суда первой инстанции осталось без изменения, - сообщила Вальковская.

В общей сложности с учетом изменений УК должна выплатить 632 тысячи 44 рубля.

Установлено, что в марте 2022 года произошло затопление квартиры, расположенной в доме №35 по ул. Рабоче-Крестьянская в Волгограде. Потом произошел из-за течи общедомового трубопровода холодного водоснабжения через перекрытия многоквартирного дома. В добровольном порядке управляющая компания, которая обслуживает этот дом, возмещать причиненный ущерб владельцу квартиры отказалась.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.



