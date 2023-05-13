Накануне в школе №31 Петров Вала состоялось открытие мемориальных досок, установленных в честь погибших в ходе СВО Андрея Киприна и Алексея Калианиди. Оба героя награждены орденами Мужества посмертно, рассказали V102.RU в администрации Камышинского района Волгоградской области.
В церемонии приняли участие коллектив школы №31, жители города Петрова Вала и прилегающего к школе микрорайона, а также выпускники 1996 и 2020 годов.
43-летний Андрей Киприн был профессиональным военным. Он погиб в марте 2023 года. Алексею Калианиди было всего 20 лет. Парень отправился на СВО, получив повестку в период частичной мобилизации.
Фото администрации Камышинского района VK.com