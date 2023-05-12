В Волжском Волгоградской области на строительной базе женщину придавило профлистами. Как стало известно V102.RU, 53-летней пострадавшей раздавило ступню.
— Инцидент произошел 11 мая на территории строительной базы, расположенной в поселке Краснооктябрьском на улице Заволжской, 2И, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — На товароведа ООО «Торговое предприятие «Быковское» упала пачка профлиста.
Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшую доставили в горбольницу № 3.
— Женщина поступила с открытым переломом нижней конечности в трех местах с угрозой ампутации. Незамедлительно взята в операционную. Благодаря оказанной помощи врачами-травматологами, ногу пациентке удалось сохранить, — пояснили в облздраве. — Продолжает лечение в травматологическом отделении. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»