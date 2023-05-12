Происшествия

Раздавило ступню. На стройбазе Волжского женщину придавило профлистами

Происшествия 12.05.2023 20:39
0
12.05.2023 20:39


В Волжском Волгоградской области на строительной базе женщину придавило профлистами. Как стало известно V102.RU, 53-летней пострадавшей раздавило ступню. 

— Инцидент произошел 11 мая на территории строительной базы, расположенной в поселке Краснооктябрьском на улице Заволжской, 2И, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — На товароведа ООО «Торговое предприятие «Быковское» упала пачка профлиста.  

Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшую доставили в горбольницу № 3.  

— Женщина поступила с открытым переломом нижней конечности в трех местах с угрозой ампутации. Незамедлительно взята в операционную. Благодаря оказанной помощи врачами-травматологами, ногу пациентке удалось сохранить, — пояснили в облздраве. — Продолжает лечение в травматологическом отделении. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.05.2023 19:21
Происшествия 12.05.2023 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2023 16:53
Происшествия 12.05.2023 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2023 16:14
Происшествия 12.05.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2023 16:00
Происшествия 12.05.2023 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2023 13:12
Происшествия 12.05.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2023 12:23
Происшествия 12.05.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2023 10:40
Происшествия 12.05.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 21:41
Происшествия 11.05.2023 21:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 21:27
Происшествия 11.05.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 16:48
Происшествия 11.05.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 16:25
Происшествия 11.05.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 12:54
Происшествия 11.05.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 10:46
Происшествия 11.05.2023 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 10:31
Происшествия 11.05.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2023 10:22
Происшествия 11.05.2023 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:33
Отбил атаку боевиков. Волгоградским школьникам рассказали о подвиге майора УраковаСмотреть фотографии
20:59
«Бил семь минут»: задержанный москвич на видео рассказал, как расправился с сожительницей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Раздавило ступню. На стройбазе Волжского женщину придавило профлистамиСмотреть фотографии
19:21
Топтали ногами и били киянкой. В Волгограде из-за замечания подростки набросились на посетителя «Покупалко»Смотреть фотографии
18:20
Мусорные кучи на берегу Волгоградского водохранилища попали «под охрану»Смотреть фотографии
17:00
Новый развлекательный проект «Rock-ностальгия» для зрителей «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:59
Главврач больницы № 11 Волгограда Наталья Трубина покинула свой постСмотреть фотографии
16:53
На трассе Волгоград-Москва легковушка нырнула под фуру, один человек погибСмотреть фотографии
16:14
Внедорожник опрокинулся в реку Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
Мусоросортировочный комплекс под Волгоградом повредили второй раз за неделюСмотреть фотографии
15:53
Андрей Бочаров и Александр Беглов встретились с жителями блокадного ЛенинградаСмотреть фотографии
15:01
ТАСС: в кабмине не поддержали освобождение от частичной мобилизации неслуживших россиянСмотреть фотографии
14:14
Подтянут и свеж: опубликовано видео ареста Арсена Мелконяна в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Суд в Волгограде арестовал москвича, избившего сожительницу до смертиСмотреть фотографии
14:05
Качество рыбных котлет в школьной тарелке проверили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробокСмотреть фотографии
13:12
Пожар в многоквартирном доме под Волгоградом потушили за 1,5 часаСмотреть фотографии
12:46
Погибшим в СВО открыли мемориальные доски в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве до 2025 годаСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом горит многоквартирный дом, люди эвакуированыСмотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом птицефабрику наказали за трупы птиц и живых грызуновСмотреть фотографии
11:37
У нее была мечта. В Волгограде москвич забил до смерти «незнакомую» сожительницуСмотреть фотографии
11:15
Добро, которым легко поделитьсяСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцы стали чаще смотреть китайские фильмы и сериалыСмотреть фотографии
10:43
На главной высоте России открыли памятный знак ленинградцам, защищавшим СталинградСмотреть фотографии
10:41
«Мы зашли в тупик»: в Волгоградской области с 29 апреля ищут пропавшего боксераСмотреть фотографии
10:40
Появилось видео с места смертельного ДТП на Третьей продольной под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова пригласили в судСмотреть фотографии
09:28
Губернатор Беглов возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
09:20
«Вчера опаздывали домой, сегодня на работу»: волжане утром 12 мая снова застряли в пробке на ГЭССмотреть фотографии
 