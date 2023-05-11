Губернатор Санкт-Петербурга прибыл с двухдневным визитом в Волгоград

Общество 11.05.2023 20:47
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11.05.2023 20:47
Делегация Санкт-Петербурга, которую возглавляет губернатор Александр Беглов, прибыла в Волгоград, где 11 и 12 мая запланирована обширная программа. Как сообщили в администрации региона, глава северной столицы и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже провели рабочую встречу, обсудив вопросы сотрудничества.
В двухдневной программе пребывания запланированы презентации различных проектов, деловые встречи и круглые столы по обсуждению направлений совместной работы.
В составе питерской делегации - председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководители ключевых ведомств правительства северной столицы, предприятий и организаций, туристических компаний.
- Волгоградская область поделится опытом по реализации национальных и приоритетных проектов развития в сфере здравоохранения, экологии, туризма, образования, культуры, патриотического воспитания молодежи, сохранению исторической памяти, - рассказали в обладмине.
С этой целью пройдет совместный концерт Волгоградского симфонического оркестра и музыкального коллектива Санкт-Петербурга «Города Великой Победы: Ленинград – Сталинград», открытие памятного знака защитникам Сталинграда на Мамаевом кургане, встреча с пережившими блокаду Ленинграда.
В администрации региона напомнили, что соглашение о сотрудничестве субъектов, а также меморандум губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали в июне 2022 года на ПМЭФ «Новый мир — новые возможности». Документы предусматривают наращивание межрегионального сотрудничества и обмен опытом по целому спектру направлений, организацию и проведение совместных мероприятий, укрепление взаимодействия по различным направлениям.
Фото администрации Волгоградской области
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