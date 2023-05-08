Общество 08.05.2023 12:34
0
08.05.2023 12:34
Сегодня в 12.00 на Мамаевом кургане прозвучал «Выстрел памяти» в честь 58-ой годовщины присвоение Волгограду звания «город – герой».
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на южном склоне Мамаева кургана артиллеристы мотострелкового соединения произвели выстрелы двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
ЗИС-3 – это 76-мм дивизионная пушка, ставшая самым массовым орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.
Почетное звание «город-герой» было присвоено Волгограду 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Такие звания получали города, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вместе со званием город награждался орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
У Вечного огня в Волгограде почтили память защитников Отечества08.05.2023 13:07
Общество 08.05.2023 13:07
Росгвардия разъяснила волгоградцам правила ношения георгиевских ленточек08.05.2023 11:56
Общество 08.05.2023 11:56
«Спасибо вам за то, что вы есть»: Бочаров поздравил фронтовиков с Днем Победы08.05.2023 11:10
Общество 08.05.2023 11:10
Волгоградские врачи борются за жизнь сбитой автомобилем женщины08.05.2023 10:20
Общество 08.05.2023 10:20
Поиски 20-летнего боксера продолжаются в Волгоградской области08.05.2023 08:52
Общество 08.05.2023 08:52
Победные выходные: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 8 мая08.05.2023 08:13
Общество 08.05.2023 08:13
Вопреки холоду и дождю: сотни зрителей пришли в Волгограде на «Свет Великой Победы»08.05.2023 00:20
Общество 08.05.2023 00:20
«Надписи на русском»: в Волгограде магазины ушедших из РФ брендов приняли первых посетителей07.05.2023 22:19
Общество 07.05.2023 22:19
Волгоградцы увидят первый показ «Света Великой Победы»07.05.2023 21:00
Общество 07.05.2023 21:00
«Юля ему сразу понравилась»: мобилизованный волгоградец приехал из зоны СВО, чтобы увидеть новорожденную дочь07.05.2023 20:10
Общество 07.05.2023 20:10
В восьми районах Волгограда после 9 мая отключат горячую воду07.05.2023 18:57
Общество 07.05.2023 18:57
«Поехал добровольцем»: на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Владимир Мосиенко07.05.2023 18:18
Общество 07.05.2023 18:18
В Волгограде на концерте 9 мая выступит Александр Маршал07.05.2023 17:06
Общество 07.05.2023 17:06
«Всю жизнь будете маяться»: верят ли волгоградцы в свадебные приметы07.05.2023 16:15
Общество 07.05.2023 16:15
Чеканя шаг: в Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы07.05.2023 15:28
Общество 07.05.2023 15:28