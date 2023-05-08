Общество

Выстрелы из дивизионных пушек ЗИС-3 прозвучали на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 08.05.2023 12:34
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08.05.2023 12:34



Сегодня в 12.00 на Мамаевом кургане прозвучал «Выстрел памяти» в честь 58-ой годовщины присвоение Волгограду звания «город – герой». 
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на южном склоне Мамаева кургана артиллеристы мотострелкового соединения произвели выстрелы двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
ЗИС-3 – это 76-мм дивизионная пушка, ставшая самым массовым орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.
Почетное звание «город-герой» было присвоено Волгограду 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Такие звания получали города, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вместе со званием город награждался орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

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