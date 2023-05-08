Поиски 20-летнего боксера продолжаются в Волгоградской области

Общество 08.05.2023 08:52
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08.05.2023 08:52
В Волгоградской области десятые сутки ищут Александра Денисовича Рудакова, который ушел из дома в Городище 29 апреля текущего года и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Как ранее сообщало информагентство, родственники Александра обратились в полицию с заявлением 30 апреля. Супруга молодого мужчины утверждает, что ее муж не имел вредных привычек и занимался боксом. Его друг в свою очередь рассказывал ИА «Высота 102», что в день исчезновения Александр остановился у какой-то машины, а потом резко побежал в сторону карьера.
Приметы разыскиваемого: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие.
В день исчезновения был одет в футболку синего цвета, черные спортивные штаны и темные кроссовки.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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