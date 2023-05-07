В Камышинском районе Волгоградской области близким погибшего в ходе СВО Олега Михайличенко передали высокую государственную награду. Как сообщает ИА «Высота 102», старший сержант посмертно удостоен ордена Мужества.
— Награду супруге погибшего военнослужащего передали военком Камышина и Камышинского района Александр Люков и замглавы города Юрий Бачурин, — сообщает информагентство со ссылкой на администрацию Камышина.
Подробности последнего боя старшего сержанта Михайличенко местные власти и военные не раскрывают.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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