«Мам, я должен идти»: в Волгограде родным погибших в СВО бойцов передали госнаграды

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 3 мая, семьям погибших в СВО бойцов передали высокие государственные награды — 11 орденов Мужества и медаль «За отвагу». Близкие военнослужащих рассказали о своих героях журналистам ИА «Высота 102».





Алексей Шамшин из Светлоярского района Волгоградской области в зоне СВО был старшим радиотелефонистом взвода материального обеспечения. До призыва по частичной мобилизации работал на одном из промышленных предприятий в Красноармейском районе Волгограда.

— 22 числа [сентября] пришло известие, что идти надо туда. Я ему говорила, что не пущу, а он такой мне: «Мам, я должен идти, я обязан», — со слезами рассказывает мать погибшего рядового Наталья Шамшина. — Они пошли на задание, и попали под обстрел. Как рассказывали сослуживцы сына, как они его ни уговаривали остаться, он все равно пошел в тот день на задание. Сказал, что не оставит ребят и пошел.

В финальной части церемонии к присутствующим в зале обратился председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

— Уважаемые земляки! В такой момент очень сложно подобрать слова. Сегодня в этом зале собрались самые родные и близкие. Мы отдаем долг почета и уважения нашим героям-землякам. Они погибли в бою, ценой своей жизни защищая нас, нашу Родину от фашизма. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, в сердцах родных и близких, боевых друзей, всех жителей Волгоградской области.

Подробности — в видеорепортаже информагентства.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»