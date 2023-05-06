В волгоградском аэропорту высказались о кроликах на взлетной полосе





В волгоградском аэропорту опровергли сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о сегодняшнем ночном происшествии. Так, по данным телеграмм-канала Shot, пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за кроликов, которые вышли на взлетную полосу. В волгоградском аэропорту опровергли сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о сегодняшнем ночном происшествии. Так, по данным телеграмм-канала Shot, пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за кроликов, которые вышли на взлетную полосу.

- Ушастых заметил экипаж другого борта, который вылетел из аэропорта Гумрак. Кролики гуляли по ВПП. В этот момент там заходил на посадку Airbus Аэрофлота, летевший из Москвы. Самолёт был на высоте меньше тысячи метров. Его отправили на второй круг. Когда взлётку обследовали, пушистые диверсанты уже убежали по своим делам. Борт успешно сел со второго раза, - говорится в сообщении телеграмм-канала.Между тем, в пресс-службе опровергли данное сообщение.- Таких происшествий в аэропорту не зафиксировано, - говорится в заявлении.