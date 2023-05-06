Общество

В волгоградском аэропорту высказались о кроликах на взлетной полосе

Общество 06.05.2023 18:58
0
06.05.2023 18:58


В волгоградском аэропорту опровергли сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о сегодняшнем ночном происшествии. Так, по данным телеграмм-канала Shot, пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за кроликов, которые вышли на взлетную полосу.
 - Ушастых заметил экипаж другого борта, который вылетел из аэропорта Гумрак. Кролики гуляли по ВПП. В этот момент там заходил на посадку Airbus Аэрофлота, летевший из Москвы. Самолёт был на высоте меньше тысячи метров. Его отправили на второй круг. Когда взлётку обследовали, пушистые диверсанты уже убежали по своим делам. Борт успешно сел со второго раза, - говорится в сообщении телеграмм-канала.
Между тем, в пресс-службе опровергли данное сообщение.
- Таких происшествий в аэропорту не зафиксировано, - говорится в заявлении.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.05.2023 19:34
Общество 06.05.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 17:42
Общество 06.05.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 16:07
Общество 06.05.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 15:16
Общество 06.05.2023 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 14:02
Общество 06.05.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 13:41
Общество 06.05.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 12:22
Общество 06.05.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.05.2023 12:14
Общество 06.05.2023 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 10:55
Общество 06.05.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 10:28
Общество 06.05.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 09:28
Общество 06.05.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 08:13
Общество 06.05.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 07:45
Общество 06.05.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 20:28
Общество 05.05.2023 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 19:49
Общество 05.05.2023 19:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
«Смазали концовку»: в Волгограде регбисты «Ротора» проиграли клубу из ТаганрогаСмотреть фотографии
19:34
Волгоградстат нашел в регионе медиков с зарплатой в 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:58
В волгоградском аэропорту высказались о кроликах на взлетной полосеСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области на 11% уменьшилось количество алкогольных расстройствСмотреть фотографии
18:21
«Не хватило эмоций»: волгоградские гандболистки уступили фавориту СуперлигиСмотреть фотографии
17:42
Волгоградцев напугал десант пожарных около музея в пойме реки ЦарицаСмотреть фотографии
17:23
«Не соглашались на госпитализацию»: в Волгограде школьник заболел корьюСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом провели регистрацию брака в военной формеСмотреть фотографии
15:16
«На звероферме его участь была однозначна» : волгоградка привела в дом спасенного от смерти лисаСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом фура вылетела с трассы: водитель в больницеСмотреть фотографии
14:29
«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройкиСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров и Александр Кравченко наградили волгоградских поисковиков на месте раскопокСмотреть фотографии
13:41
Волгоград перед 9 мая стал СталинградомСмотреть фотографии
12:53
Таран двух автомобилей около рынка под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографии
12:22
60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животнымиСмотреть фотографии
12:14
Почтовые ящики волгоградцев закидали листовками ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
11:03
«Не доплыли до нереста»: под Волгоградом на проселочных дорогах гибнет рыбаСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области похоронили 21-летнего контрактника Владимира СераштановаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде внук Шарля Де Голля открыл бюст своего дедаСмотреть фотографии
09:53
В хуторе Волгоградской области автомобиль снес поклонный крестСмотреть фотографии
09:28
Волгоградские и ростовские гандболистки возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:13
Под Волгоградом в школе погибшего на СВО выпускника открыли мемориальную доскуСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области за две недели лук подорожал на третьСмотреть фотографии
21:01
Официально всё. ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19Смотреть фотографии
20:28
На 9-этажке в Волгограде появился огромный портрет Героя Советского Союза Ивана БазароваСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде 5 мая открыли бюст маршала Советского Союза Андрея ЕременкоСмотреть фотографии
19:36
Шанель, Санчих и Рукая родились в апреле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
Стали известны подробности массовой драки на юге Волгограда: видео и рассказ очевидцаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
Память погибшего на СВО Героя России увековечили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:58
В Волгоградской области праздничные выплаты к 9 мая получил 291 ветеран ВОВСмотреть фотографии
 