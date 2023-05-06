Волгоград перед 9 мая стал Сталинградом

Общество 06.05.2023 13:41
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06.05.2023 13:41
Дорожные знаки с наименованием названия города заменены на знаки «Сталинград». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города. Они появились на въезде в город, а также перед мостовыми сооружениями. 10 мая дорожные знаки «Волгоград» будут возвращены.
Напомним, 9 дней в году в память о героическом прошлом Волгограда нашему городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как город, давший отпор фашистским захватчикам, по решению городской думы, принятому в 2013 году. Такими днями установлены 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря.Фото ИА "Высота 102"
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