Общество

Под Волгоградом 9 мая пройдет автопробег «Бессмертный полк»

Общество 04.05.2023 09:56
0
04.05.2023 09:56


В Волжском акция «Бессмертный полк» пройдет в формате автопробега. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, его участники разместят на окнах машин портреты своих героев Великой Отечественной, отдав таким образом дань памяти их подвигу.
Маршрут автопробега пройдет от пересечения улиц Карбышева и 87-й Гвардейской дивизии до улицы Энгельса, далее до площади Ленина. Здесь колонна автомобилей сделает остановку, после чего направится по проспекту Ленина и по улице Карбышева до точки старта. Построение колонны запланировано на 12:30, начало движения – в 13:00.
Напомним, в этом году  «Бессмертный полк России» в целях безопасности традиционного массового народного шествия проводиться в регионах, в том числе и в Волгоградской области, не будет.
Фото из архива ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.05.2023 11:16
Общество 04.05.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 11:04
Общество 04.05.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 08:11
Общество 04.05.2023 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 21:47
Общество 03.05.2023 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 20:59
Общество 03.05.2023 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 20:03
Общество 03.05.2023 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 19:17
Общество 03.05.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 17:03
Общество 03.05.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 16:57
Общество 03.05.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 16:19
Общество 03.05.2023 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.05.2023 16:01
Общество 03.05.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 15:38
Общество 03.05.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 14:04
Общество 03.05.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2023 13:39
Общество 03.05.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.05.2023 12:37
Общество 03.05.2023 12:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:17
В Волгоградской области каратист убил с трех ударов своего братаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде 9 мая пустят дополнительную электричкуСмотреть фотографии
11:04
Волгоградцы стали чаще болеть простудами и гриппом АСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде четвертые сутки разыскивают 23-летнюю девушку с красным рюкзакомСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом 9 мая пройдет автопробег «Бессмертный полк»Смотреть фотографии
08:32
Полиция Еревана отпустила волгоградского подростка-террориста после задержанияСмотреть фотографии
08:11
Депутаты Волжской гордумы разрешат себе скрыть доходы от избирателейСмотреть фотографии
21:47
Плетущие маскировочные сети волгоградки встретились с бойцами СВОСмотреть фотографии
21:25
На Мамаев курган для «Света Великой Победы» завезут 20 тонн металлаСмотреть фотографии
20:59
Кому миллион? Врачей в Волгоградской области простимулируют рублемСмотреть фотографии
20:03
Сорвался в карьер: под Волгоградом пятые сутки ищут 20-летнего боксераСмотреть фотографии
19:17
Сбежавшего из РФ волгоградского подростка-террориста задержали в АрменииСмотреть фотографии
18:26
Зарезавшего экс-любовницу волгоградца поместили в СИЗО до 2 июляСмотреть фотографии
18:25
Мало денег. «Ситиматик-Волгоград» недоволен тарифной политикой в регионеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде отменили ночное перекрытие движения на ул. Рабоче-КрестьянскаяСмотреть фотографии
16:57
С волгоградского бизнеса требуют доклад о числе контрактников на СВОСмотреть фотографии
16:19
Туристы Волгоградской области вошли в топ-5 гостей фестиваля тюльпанов в КалмыкииСмотреть фотографии
16:07
Отца-одиночку в Волгоградской области обвиняют в корыстной опекеСмотреть фотографии
16:01
«Мам, я должен идти»: в Волгограде родным погибших в СВО бойцов передали госнаградыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Детей добровольцев – участников СВО зачислят в детсады в приоритетном порядкеСмотреть фотографии
15:38
Портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» пустят по ВолгеСмотреть фотографии
15:22
ТАСС: Киев ночью атаковал беспилотниками КремльСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области появились камеры с функцией распознавания лицСмотреть фотографии
13:39
Волонтеры «Волгоградэнергосбыта» личным примером призвали беречь деревьяСмотреть фотографии
12:37
Одиннадцать орденов Мужества передадут родным погибших на Украине волгоградцевСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом главу УК оштрафовали за безразличие к жильцамСмотреть фотографии
12:07
Волгоград вошел в топ-10 городов для спонтанных поездок на майские каникулыСмотреть фотографии
11:42
«Опасность ему была по душе»: супруга найденного мертвым Романа Серенко опознала его по татуировкеСмотреть фотографии
11:14
На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране трудаСмотреть фотографии
11:03
Судимые за убийство рецидивисты задержаны за ночной разбой под ВолгоградомСмотреть фотографии
 