Под Волгоградом 9 мая пройдет автопробег «Бессмертный полк»

Общество 04.05.2023 09:56
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04.05.2023 09:56
В Волжском акция «Бессмертный полк» пройдет в формате автопробега. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, его участники разместят на окнах машин портреты своих героев Великой Отечественной, отдав таким образом дань памяти их подвигу.
Маршрут автопробега пройдет от пересечения улиц Карбышева и 87-й Гвардейской дивизии до улицы Энгельса, далее до площади Ленина. Здесь колонна автомобилей сделает остановку, после чего направится по проспекту Ленина и по улице Карбышева до точки старта. Построение колонны запланировано на 12:30, начало движения – в 13:00.
Напомним, в этом году «Бессмертный полк России» в целях безопасности традиционного массового народного шествия проводиться в регионах, в том числе и в Волгоградской области, не будет.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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