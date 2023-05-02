В Волгограде ограничат движение транспорта на ул. Рабоче-Крестьянской





В Ворошиловском районе Волгограда на две ночи ограничат движение по улице Рабоче-Крестьянской. Как сообщает ИА «Высота 102», уже сегодня, 2 мая, там стартует подготовка к замене трубопровода холодного водоснабжения.

По сведениям «Концессий водоснабжения» работы будут проводиться на крайней правой полосе в южном направлении.

– На время работы на данном участке крупногабаритной спецтехники будет ограничено движение транспорта на участке дороги от ул. Профсоюзной до ул. Академической с 23:00 2 мая до 04:00 3 мая и с 23:00 3 мая до 4:00 4 мая, – предупреждают в компании.

В «Концессиях» уточняют, что на время проведения работ не планируется отключения холодной воды в домах, расположенных поблизости с проводимыми работами. Участок дороги обещают огородить в соответствии с требованиями безопасности.