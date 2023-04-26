Волжская ГЭС начала работу в режиме рыбной полки

Общество 26.04.2023 10:01
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26.04.2023 10:01
Волжская ГЭС с 25 апреля перешла на режим работы в статусе рыбохозяйственной полки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского гидроузла.
Среднесуточные сбросные расходы в настоящее время составляют 16000 ±500 м³/с. Такой режим пока планируется сохранить до 30 апреля.
Рыбная полка необходима в целях создания благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги. Ее продолжительность будет определена Росводресурсами в зависимости от фактически складывающейся гидрологической обстановки.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Росводресурсы сократили период максимальных сбросов на Волжской ГЭС. В ведомстве это решение объяснили «складывающимися гидрологическими условиями и водохозяйственной обстановкой в Волжско-Камском бассейне».
При этом жители Волго-Ахтубинской поймы сообщали, что часть ериков и озер не получили достаточное количество воды в период паводка.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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