«Будут давать, а не продавать»: в Комсомольском саду Волгограда появились два киоска

Общество 26.04.2023 08:09
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26.04.2023 08:09
Павильоны в стиле лофт установили в Комсомольском саду Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, в сооружениях разместятся «Народная библиотека» и «Галерея искусств».
Так, в «Народной библиотеке» можно будет бесплатно взять любую книгу. Также сюда можно принести и сдать ненужную литературу. Здесь также могут встречаться книголюбы для обсуждения той или иной новинки.
В «Галерее искусств» представят экспозиции нескольких волгоградских художников – как маститых, так и начинающих. Экспозиции будут периодически меняться, чтобы в течении года волгоградцы могли познакомиться с разными художниками. Кроме того, в галерее планируется проводить мастер-классы живописи, пленэры и прочие художнические занятия.
Открытие новых площадок для культурного развития волгоградцев состоится 29 апреля.
Фото "Комсомольский сад" VK.com
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