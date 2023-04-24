«Сидим без воды уже неделю»: волгоградцы пожаловались на исчезновение кипятка после профилактики

Жительница дома № 82 по улице Одоевского в Кировском районе Волгограда обратилась в редакцию с жалобой на недельное отсутствие горячей воды. Со слов женщины, представившейся Татьяной Ивановной, с 18 апреля после проведения профилактических работ жильцы пятиэтажки забыли, что такое горячее водоснабжение.

— С 18 по 19 апреля у нас по графику отключили горячую воду для проведения профилактических работ. Потом нам решили не включать воду, потому что с 21 по 23 апреля ее отключили в Кировском районе из-за работ на сетях, — утверждает возмущенная волгоградка. — Звонили во все диспетчерские — никто ничего не знает. Конкретно набирала номер 33-63-92 — тишина. В теплосетях сказали, что котельную запустили в три часа ночи. Но мы-то знаем, что центральная котельная в районе стоит. У них спичек, что ли там нет? Взяли и зажгли просто. У нас дети, внуки грязные сидят. Еще и на улице холодина.

Жительница пятиэтажки по улице Одоевского уточнила, что горячей воды с 18 апреля нет и в домах по Быстрова, 88 и Кирова, 128.

— Когда закончится этот ужас? А тут еще посмотрела прогноз — в Волгограде дожди зарядят. Будем сидеть и зубами стучать? — недоумевает недовольная женщина.

В пресс-службе компании-концессионера в свою очередь пояснили, что необходимые работы были выполнены, а система запущена.

— «Концессии водоснабжения» выполнили работы по обследованию и замене запорной арматуры, с помощью которой осуществляется контроль за потоком ресурса в сетях, техническое облуживание других элементов инфраструктуры системы водоснабжения в Кировском и Советском районах. По окончанию работ система начала подавать ресурс абонентам, а также в котельные и центральные тепловые пункты, осуществляющие подготовку ресурса. Процесс включения в работу котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей потребует определенного времени, — добавили в ресурсоснабжающей организации.

Уточняется, что, если в ближайшие часы в отдельных квартирах не появится горячая вода — необходимо обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомового оборудования.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

