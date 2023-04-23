Общество 23.04.2023 19:22
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23.04.2023 19:22
Волгоград первым примет выставку в рамках масштабного передвижного проекта «Рожденные дважды», которая рассказывает об истории знаменитой царскосельской императорской резиденции. Как рассказали ИА «Высота 102» в музее-панораме «Сталинградская битва», в Волгограде эта выставка откроется 26 апреля в музее «Память». Затем экспозицию увидят в Саратове и Казани. Проект продлится более семи месяцев и завершится в декабре этого года.Главными экспонатами выставки станут акварели и рисунки, которые хранятся в собрании музея-заповедника «Царское Село». Более тридцати художников зафиксировали разрушения, нанесенные архитектурным шедеврам в Пушкине после окончания фашистской оккупации, а затем – их возрождение.
В Волгоград привезут чертежи, документы, рукописные материалы, фотографии той поры, а также подлинные фрагменты отделки царскосельских дворцов и павильонов. Среди них – дракон с крыши домика в Китайской деревне; фрагменты барельефов («Триумф Амфитриты», «Купающиеся наяды», «Нептун и Галатея») из павильона «Холодная баня»; фрагмент в виде коралловой ветви с Большого китайского моста, а также – подлинная голова атланта времен Франческо Растрелли с фасада Екатерининского дворца, которую обнаружили во время реставрации Александровского дворца в 2020 году. Впервые за свою историю эти предметы покинули Царское Село.
Выставка в Волгограде продлится до 1 июня 2023 года.Фото ГМЗ "Царское село"
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