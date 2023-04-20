Иудино дерево расцветает в ЦПКиО Волгограда









В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начинается цветение церциса, который еще называют багряником или иудиным деревом.













- Начинает цвести аллея церциса из 20 деревьев. Цветение будет продолжаться на протяжении двух недель, - сообщил директор парка Андрей Еркин.

В этот период небольшие деревца церциса обильно покрываются розово-фиолетовыми цветами. Увидеть эту красоту и сделать эффектное фото хотят многие, поэтому у аллеи во время цветения церциса как правило многолюдно.













В парке активно готовятся к предстоящему летнему сезону. Сегодня, 20 апреля, в ЦПКиО посадили 25 новых крупномерных деревьев, в том числе четыре 6-метровых красных дуба. Вдоль центральных аллей рабочие уложили еще 1500 кв.м. рулонного газона.









Фото: ЦПКиО



