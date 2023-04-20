Иудино дерево расцветает в ЦПКиО Волгограда

Общество 20.04.2023 16:45
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20.04.2023 16:45
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начинается цветение церциса, который еще называют багряником или иудиным деревом.
- Начинает цвести аллея церциса из 20 деревьев. Цветение будет продолжаться на протяжении двух недель, - сообщил директор парка Андрей Еркин.
В этот период небольшие деревца церциса обильно покрываются розово-фиолетовыми цветами. Увидеть эту красоту и сделать эффектное фото хотят многие, поэтому у аллеи во время цветения церциса как правило многолюдно.
В парке активно готовятся к предстоящему летнему сезону. Сегодня, 20 апреля, в ЦПКиО посадили 25 новых крупномерных деревьев, в том числе четыре 6-метровых красных дуба. Вдоль центральных аллей рабочие уложили еще 1500 кв.м. рулонного газона.
Фото: ЦПКиО
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