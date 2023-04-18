В Волгоградской области спасли две сотни рыб из брошенных сетей

Общество 18.04.2023 17:34
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18.04.2023 17:34
В Волгоградской области в ходе очистки акватории Цимлянского водохранилища и рек Аксай Курмоярский и Аксай Есауловский от брошенных сетей удалось спасти более двух сотен рыб.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, в результате траления было извлечено 162 фрагмента сетей, в которых находилось 288 экземпляров различной рыбы общим весом 266 кг.
- Большую часть рыбы удалось спасти. 234 экземпляра было выпущено с наименьшими повреждениями в естественную среду обитания, - сообщили в управлении.
Остатки рыболовных орудий после извлечения из водоемов уничтожаются.
Фото: Азово-Черноморвское территориальное управление Росрыболовства
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