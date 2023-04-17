Ближайшей ночью в Волгоградской области ожидаются заморозки до -4 градусов





В Волгоградской области ночь с 17 на 18 апреля будет последней морозной в апреле. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона столбики термометров опустятся до отметки -4 градуса. Следующая ночь – на 19 апреля – будет уже по-весеннему теплой, до +8 градусов.

Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, температура воздуха в среднем в Волгоградской области ближайшей ночью составит около 0 градусов. Отдельным районам повезет меньше.

– Ночью 0 до +5 градусов, – прогнозируют волгоградские синоптики, – местами от -1 до -4 градусов. Возможны заморозки в воздухе, на поверхности почвы – опасные явления.

А вот днем 18 апреля в Волгоградской области потеплеет местами до +19 градусов. Температуру ниже 14 градусов тепла синоптики не прогнозируют. Ночь со вторника на среду также обещает быть теплой.

– В ночь на 19 апреля в Волгоградской области температура составит от +1 до +6 градусов. Днем в среду – до +20 градусов тепла, – говорится в краткосрочном прогнозе.

До +8 потеплеет в ночное время с 19 на 20 апреля. Днем в отдельных районах региона 20-го числа воздух прогреется до +22 градусов.