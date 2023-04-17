Мужчина в камуфляже устроил погром в сетевом магазине в Волгоградской области

В городе Дубовке Волгоградской области мужчина в камуфляжной форме и в маске устроил погром в продуктовом магазине, расположенном на улице 30 лет Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», происходившее записали камеры наблюдения, установленные в торговом зале. Видео погрома прислали в редакцию читатели 17 апреля.

По информации жителей Дубовки, инцидент произошел в минувшую пятницу, 14 апреля. На видеокадрах, оказавшихся в распоряжении информационного агентства, неизвестный в маске врывается в магазин и буквально с порога начинает разность прилавки, используя предмет, похожий на лом.





Добавим, что погром мужчина устроил уже поздно вечером. Судя по записи с камер, злоумышленник пришел в магазин уже перед закрытием – около 22.00. Находившаяся в торговом зале сотрудница успела скрыться в подсобном помещении.

Орудуя ломом, нападавший разгромил все прилавки и холодильники, при этом особое усердие он проявил возле полок с алкогольной продукцией. Завершив задуманное, хулиган спокойно покинул помещение.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос пояснили, что 14 апреля в дежурную часть полиции поступило заявление от директора магазина. Мужчина сообщил, что неизвестный в общей сложности повредил 12 холодильников, электронные весы и кассовый стол.

– В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, – сообщили в региональном главке МВД России. – В настоящее время устанавливается сумма причинного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества».

Как установили полицейские, за несколько часов до происшествия злоумышленник в состоянии опьянения приходил в другой магазин этой же торговой сети и мешал работе продавцов, на что ему были сделаны неоднократные замечания. Через некоторое время, вооружившись ломом и надев маску на лицо, он посетил ближайший к месту жительства магазин и разбил практически все находящееся там имущество.