Ведущий шоу о путешествиях «Жизнь своих» Евгений Кривцов побывал в Волгоградской области. Новый выпуск передачи опубликован сегодня, 16 апреля.

— Евгений Кривцов отправился в самый большой город на Волге, в котором все напоминает о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны — город-герой Волгоград. А самое главное — ведущий познакомился с добрыми и гостеприимными местными жителями, — рассказали ИА «Высота 102» продюсеры шоу.

Ведущий передачи посетил Волгоград, город-спутник Волжский, столицу российской провинции Урюпинск, спустился под землю и поднялся в небо, прикоснулся к истории Сталинградской битвы, побывал на производстве горчицы и шин, покатался по льду на буерах, попробовал вязать платки, оказался на уникальной эко-ферме и в школе искусств, а также отметил, что «не отказался бы стать урюпинским козлом».

Видео: «Первый канал»