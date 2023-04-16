Общество

«Не отказался бы стать урюпинским козлом»: в Волгоградской области сняли новый выпуск travel-шоу «Жизнь своих»

Общество 16.04.2023 19:20
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16.04.2023 19:20


Ведущий шоу о путешествиях «Жизнь своих» Евгений Кривцов побывал в Волгоградской области. Новый выпуск передачи опубликован сегодня, 16 апреля. 

— Евгений Кривцов отправился в самый большой город на Волге, в котором все напоминает о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны — город-герой Волгоград. А самое главное — ведущий познакомился с добрыми и гостеприимными местными жителями, — рассказали ИА «Высота 102» продюсеры шоу. 

Ведущий передачи посетил Волгоград, город-спутник Волжский, столицу российской провинции Урюпинск, спустился под землю и поднялся в небо, прикоснулся к истории Сталинградской битвы, побывал на производстве горчицы и шин, покатался по льду на буерах, попробовал вязать платки, оказался на уникальной эко-ферме и в школе искусств, а также отметил, что «не отказался бы стать урюпинским козлом». 

Видео: «Первый канал» 

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