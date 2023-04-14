Вице-спикер ГД Кузнецова открыла в Волгограде штаб общественной поддержки

Общество 14.04.2023 13:56
0
14.04.2023 13:56
Сегодня, 14 апреля, в центре Волгограда открылся региональный штаб общественной поддержки, который создает «Единая Россия». Как сообщили в администрации региона, участие в торжественной церемонии приняли заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, губернатор Андрей Бочаров, сенаторы, депутаты, общественники и политики.
Штаб будет работать в помещениях амфитеатра, который находится на Центральной набережной. В нем будут собираться инициативные граждане разных возрастов. Само помещение штаба включает большой зал с экраном, звуковым оборудованием, молодежной зоной, детским уголком. Кроме того, здесь есть зал с возможностями видеоконференцсвязи, общественная приемная, рабочий кабинет для сотрудников и зона для встречи с жителями.
По замыслу создателей, эта территория должна стать центром сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив.
В этом центре с сегодняшнего дня работает выставка «Жены героев специальной военной операции», «Война на холсте», «#СвоихНеБросаем», а также площадка «Письмо юнармейца».
Анна Кузнецова отметила удачное месторасположение штаба, который находится на обновленной территории набережной с красивой и удобной прогулочной зоной.
- В Волгоград приятно возвращаться снова и снова. И еще раз я убедилась в этом сегодня, когда мы открываем штаб общественной поддержки, где будут собираться люди, которые хотят сделать вклад в сегодняшнее время, в победу, которую мы ждем, - сказала вице-спикер Госдумы РФ. - Пусть это пространство помогает объединяться волгоградцам. Пусть будет больше идей во благо нашей Родины, нашей страны.
Фото: администрация Волгоградской области
«Подлечится — и обратно»: из госпиталя выписали раненного в зоне СВО Арсена Мелконяна14.04.2023 16:51
Общество 14.04.2023 16:51
Волгоградцы готовятся к Зелёному марафону14.04.2023 15:49
Общество 14.04.2023 15:49
В центре Волгограда на Пасху введут пешеходный режим14.04.2023 15:35
Общество 14.04.2023 15:35
«Выполнял спецзадание»: на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Савелий Шашков14.04.2023 14:29
Общество 14.04.2023 14:29
OMODA C5 с новым двигателем и полным приводом в КЛЮЧАВТО Волгоград около Дворца спорта14.04.2023 14:11
Общество 14.04.2023 14:11
«Средства доведены в срок»: в облкомобразования прокомментировали ситуацию с индексацией зарплат учителям14.04.2023 13:15
Общество 14.04.2023 13:15
Перед Пасхой волгоградские храмы проверяет МЧС14.04.2023 12:16
Общество 14.04.2023 12:16
27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем14.04.2023 11:54
Общество 14.04.2023 11:54
В Волгоградской области детсад выплатит 300 тыс рублей за травму ребенка14.04.2023 11:33
Общество 14.04.2023 11:33
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО десантника Алексея Цыбина14.04.2023 09:28
Общество 14.04.2023 09:28
«Все-таки нас изолировали»: в поселке Горьковский Волгограда на 2 месяца закрыли ж/д переезд14.04.2023 07:42
Общество 14.04.2023 07:42
Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской области13.04.2023 21:45
Общество 13.04.2023 21:45
«За особо важное задание»: директоров в сфере культуры Волгоградской области премируют за тяжкий труд13.04.2023 20:15
Общество 13.04.2023 20:15
В Волжском личные автомобили пропустят на кладбища по графику13.04.2023 19:36
Общество 13.04.2023 19:36
«Но вы же как-то прожили!»: учителя из Волгоградской области пожаловались на неоплаченные «Уроки о важном»13.04.2023 18:38
Общество 13.04.2023 18:38