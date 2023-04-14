Общество

Вице-спикер ГД Кузнецова открыла в Волгограде штаб общественной поддержки

Общество 14.04.2023 13:56
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14.04.2023 13:56


Сегодня, 14 апреля, в центре Волгограда открылся региональный штаб общественной поддержки, который создает «Единая Россия». Как сообщили в администрации региона, участие в торжественной церемонии приняли заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, губернатор Андрей Бочаров, сенаторы, депутаты, общественники и политики.

Штаб будет работать в помещениях амфитеатра, который находится на Центральной набережной. В нем будут собираться инициативные граждане разных возрастов. Само помещение штаба включает большой зал с экраном, звуковым оборудованием, молодежной зоной, детским уголком. Кроме того, здесь есть зал с возможностями видеоконференцсвязи, общественная приемная, рабочий кабинет для сотрудников и зона для встречи с жителями.
По замыслу создателей, эта территория должна стать центром сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив.

В этом центре с сегодняшнего дня работает выставка «Жены героев специальной военной операции», «Война на холсте», «#СвоихНеБросаем», а также площадка «Письмо юнармейца».
Анна Кузнецова отметила удачное месторасположение штаба, который находится на обновленной территории набережной с красивой и удобной прогулочной зоной.
- В Волгоград приятно возвращаться снова и снова. И еще раз я убедилась в этом сегодня, когда мы открываем штаб общественной поддержки, где будут собираться люди, которые хотят сделать вклад в сегодняшнее время, в победу, которую мы ждем, - сказала вице-спикер Госдумы РФ. - Пусть это пространство помогает объединяться волгоградцам. Пусть будет больше идей во благо нашей Родины, нашей страны.
Фото: администрация Волгоградской области

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