Общество 13.04.2023 16:39
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13.04.2023 16:39
Напомним, в прошлом году муниципалитет привел в порядок 45 дворовых территорий. Всего в период с 2022 по 2024 год в порядок будет отремонтировано 150 дворов, а это 300 домов, в которых проживает порядка 100 тысяч горожан.
В 2023 году в Волгограде приведут в порядок внутриквартальные дороги во дворах, объединяющих 94 многоквартирных дома, где проживают порядка 25 тысяч волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, объявлен аукцион на выполнение работ, которые пройдут на территории 8 районов. Какие дворы будут отремонтированы - полный список.
Тракторозаводский район
1. Дворовая территория пр-кт. им. В.И. Ленина, 225,227
2. Дворовая территория ул. им. Менжинского, 15, 17
3. Дворовая территория ул. им. Быкова, 7
Краснооктябрьский район
4. Дворовая территория ул. им. Германа Титова, 15, 13
5. Дворовая территория ул. Таращанцев, 50, ул. им. Хользунова, 16, 18
6. Дворовая территория ул. им. генерала Штеменко, 37а
7. Дворовая территория ул. Депутатская, 25
Дзержинский район
8. Дворовая территория ул. им. маршала Рыбалко, 16
9. Дворовая территория ул. им. Землячки, 56
10. Дворовая территория пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 161, 159, 157
11. Дворовая территория ул. им. Тургенева, 12, 14, 16, 18
Центральный район
12. Дворовая территория ул. Хиросимы, 9, 11, 13
13. Дворовая территория ул. им. Пархоменко, 5, ул. Невская, 5, 7, ул. Новороссийская, 10
14. Дворовая территория ул. им. Наумова, 4, ул. им. маршала Чуйкова, 49, 51, ул. Советская, 32, 34, ул. Пражская, 1
Ворошиловский район
15. Дворовая территория ул. Ростовская, 9, 11, 13, ул. Кузнецкая, 12
16. Дворовая территория ул. Моздокская, 5, ул. Елецкая,8,10,12
17. Дворовая территория ул. им. Огарева, 21, 21а, 23, ул. Козловская, 22, 24, ул. Социалистическая, 27, 29, 31
Советский район
18. Дворовая территория пр-кт Университетский, 46, ул. Тормосиновская, 1, ул. Алексеевская, 5, 7
19. Дворовая территория пр-кт Университетский, 48, 50, 52
20. Дворовая территория ул. Даугавская, 9, 15, 17, пр-кт Университетский, д. 77
21. Дворовая территория ул. Даугавская, 11
22. Дворовая территория ул. Даугавская, 13
Кировский район
23. Дворовая территория ул. им. Губкина, 15
24. Дворовая территория ул. им. Губкина, 13, 15а, ул. 64-й Армии, 8
25. Дворовая территория ул. Закавказская, 1, 3, 5, 7
26. Дворовая территория ул. 64-й Армии, 113а, 115
27. Дворовая территория ул. им. Кирова, 102, 104, 106, ул. им. Курчатова, 4, 6, ул. им. Губкина, 3, 3а, 5
Красноармейский район
28. Дворовая территория ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
29. Дворовая территория пр-кт им. Героев Сталинграда, 28, 30, 32, ул. им. Фадеева, 19, 21, 23
Начальная цена контракта составила четверть миллиарда рублей. Компании-победителю предстоит восстановить бордюрный камень, уложить новое асфальтобетонное покрытие на внутриквартальных проездах и тротуарах, обустроить разъездные и парковочные карманы – общая площадь реконструкции составит порядка 82,4 тысячи квадратных метров.
Как и в прошлом году, на придомовых территориях установят скамейки с урнами и оборудуют новые линии освещения. Аукционы на определение исполнителей для вышеуказанных работ будут также размещены на открытой электронной площадке.
В мэрии пояснили, что перечень объектов муниципалитет составил совместно с жителями. Также учитывался критерий текущего состояния дорожного покрытия дворовых территорий. В первоочередной список включали дворы с наиболее изношенным асфальтом.
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