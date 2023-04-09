Общество 09.04.2023 10:09
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09.04.2023 10:09
В Волгоградской области утверждены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 год, используемых при расчете субсидий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, для каждого муниципального образования указана своя стоимость ЖКУ. Также она дифференцирована по категории жилого помещения.
Так, к примеру, в Дубовке региональный стандарт стоимость ЖКУ для одиноко проживающего человека в частном доме, который обеспечивается коммунальными ресурсами круглый год, составит 3663,66 руб. Для одного члена семьи из трех человек проживание в таком же доме - 1974,87 руб.
В рабочем поселке Иловля суммы будут примерно такими же – 3659,83 руб. и 1971,03 руб. соответственно. В Котово стандарт стоимости ЖКУ для этих категорий выше – 4388,57 руб. и 2599,4 руб. В Палласовке – 5036,63 руб. и 3056,08 руб. В Урюпинске – 6424,21 руб. и 3965, 59 руб.
В Волгограде стандарты стоимости ЖКУ в многоквартирном или индивидуальном жилом доме, где отопительный период 7 месяцев, для одинокого человека определен в сумме 5767,49 руб., на одного члена семьи из трех человек – 3186,43 руб. В неотапливаемый период (5 месяцев) – 3280,16 руб. и 2123,13 руб. соответственно.
Полностью ознакомиться с 517-страничным документом можно на сайте администрации Волгоградской области.
Напомним, что субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
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