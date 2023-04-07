







Сегодня, 7 апреля, власти Волгограда сообщили о программе дорожного ремонта 2023 года, в которую помимо городских магистралей входит реконструкция проблемных мостов и путепроводов. Заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов сообщил, что в этом году начнется подготовка к ремонту одного из самых проблемных объектов - Астраханского моста. До конца года планируется разработать проектно-сметную документацию, которая необходима для проведения работ и конкурсных процедур.

- Те осмотры, которые мы провели, показали, что мост нуждается в ремонте. Средства на разработку ПСД заложены и утверждены, - сказал Кокшилов.

Еще один путепровод, который давно требует ремонта, - это мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда. Однако приступить к ремонту этого объекта власти пока не могут из-за огромного трафика и отсутствия объездных путей. Вице-мэр еще раз напомнил, что работы на мосту ВДСК можно будет начать только тогда, когда откроется первый участок объездной дороги Волгограда, строительство которой сейчас ведется.

Всего в Волгограде расположено 26 мостов и путепроводов, из которых только 14 находятся в удовлетворительном состоянии. На 12 объектах требуется срочный ремонт, так как они находятся в аварийной или предаварийном состоянии.

Вице-мэр напомнил, что в прошлом году в Волгограде начался ремонт 8-го путепровода в Дзержинском районе и он продолжается. В этом году началась работа на Сарептском и Марийском путепроводах. Готова проектно-сметная документация по Менделеевскому путепроводу в Краснооктябрьском районе, на состояние которого поступает много нареканий от автовладельцев. Завершились конкурсные процедуры по 6-му путепроводу. Ожидается, что в ближайшее время подрядчик приступит к работам и на этом объекте.



