Волгоградцев предупредили о новом способе хищения денег с карт по QR-кодам

Общество 07.04.2023 14:54
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07.04.2023 14:54
Банк России сообщает о новом виде мошенничества с целью хищения денег с банковских карт россиян. Как сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, теперь злоумышленники используют для этого QR-коды.
Так, некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. Для этого клиент в своем мобильном приложении может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму. Для снятия наличных QR-код нужно лишь поднести к сканеру в банкомате. ПИН-код при этом вводить не надо. Мошенники теперь как раз пытаются всячески заполучить этот QR-код. Они действуют по классическому шаблону: звонят гражданам под видом банковских работников и сообщают, что якобы поступил запрос на снятие денег со счета. Потом они просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.
Аферисты рассчитают на то, что многие относятся к таким кодам несерьезно и поэтому могут им поделиться. Заполучив QR-код, злоумышленники просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.
Запомните! Специалисты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, который фактические дает разрешение на снятие денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми. Также не стоит хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде.
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