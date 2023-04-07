С 1 сентября в Волгоградской области вводятся новые правила ТО ВГДО









Изменения в федеральное законодательство «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс РФ вступают в силу с 1 сентября. Как сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, в них указывается, что исключительным правом осуществлять деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования наделена газораспределительная организация.

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в этом же многоквартирном доме осуществляются одной организацией, - поясняет ведомство.

Собственники многоквартирного дома смогут на общем собрании выбрать лицо, уполномоченное от их имени на заключение договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме. В противном случае договоры будут заключены с каждым собственником (нанимателем) помещения в многоквартирном доме.

Отметим, что в настоящее время в российском законодательстве такого исключительного права не установлено, а договор ТО ВГДО собственник может заключить с любой специализированной организацией, соответствующей требованиям.

Что касается государственного жилищного надзора (статья 20 Жилищного кодекса РФ), то отдельно выделен контроль за соблюдением требований к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также требований к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов.

В договоре управления многоквартирным домом в обязательно порядке должно быть указано на обязанность управляющей организации заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (если такое оборудование установлено).



