В Волгограде прошла сводная репетиция Парада Победы









В Волгограде на плацу военного городка накануне прошел первый сводный тренировочный прогон. Наравне со всеми в репетиции приняли участие и волгоградские спасатели, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.





В этом году в Параде Победы примут участие сразу несколько парадных расчётов, состоящих из сотрудников МЧС России, а также парадный расчет в исторической форме бойцов НКВД, времен Великой Отечественной Войны и кадеты МЧС России.













В ходе репетиций, которые будут проходить в сопровождении военного оркестра, участникам парада предстоит отработать четкость шага, отмашку рук, наклон головы, прохождение торжественным маршем и другие элементы строевых приёмов. Тренировки будут проходить дважды в неделю и завершатся генеральными прогонами на Площади Павших Борцов.





Фото ГУ МЧС по Волгоградской области