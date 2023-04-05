В Волгограде прошла сводная репетиция Парада Победы

Общество 05.04.2023 09:08
0
05.04.2023 09:08
В Волгограде на плацу военного городка накануне прошел первый сводный тренировочный прогон. Наравне со всеми в репетиции приняли участие и волгоградские спасатели, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.
В этом году в Параде Победы примут участие сразу несколько парадных расчётов, состоящих из сотрудников МЧС России, а также парадный расчет в исторической форме бойцов НКВД, времен Великой Отечественной Войны и кадеты МЧС России.
В ходе репетиций, которые будут проходить в сопровождении военного оркестра, участникам парада предстоит отработать четкость шага, отмашку рук, наклон головы, прохождение торжественным маршем и другие элементы строевых приёмов. Тренировки будут проходить дважды в неделю и завершатся генеральными прогонами на Площади Павших Борцов.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде формируют эшелон с «Катюшами» и танками Т-3405.04.2023 13:04
Общество 05.04.2023 13:04
Первый ночной клуб Волгограда «Корона» сравняли с землей: фоторепортаж ИА «Высота 102»05.04.2023 12:14
Общество 05.04.2023 12:14
«Колдуны» в школьном меню, или что опять придумали технологи оператора питания «Виво Маркет»05.04.2023 11:39
Общество 05.04.2023 11:39
Глава Михайловки принял в эксплуатацию опасный аттракцион05.04.2023 11:27
Общество 05.04.2023 11:27
Депутаты придумали новый праздник для волгоградцев05.04.2023 08:06
Общество 05.04.2023 08:06
В Волгоградской области увековечат память о трех бойцах, погибших в СВО04.04.2023 21:19
Общество 04.04.2023 21:19
В Волгоградской области по снимкам из космоса изучат степень облысения лесов04.04.2023 20:44
Общество 04.04.2023 20:44
Законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ приняли в ГД в первом чтении04.04.2023 18:04
Общество 04.04.2023 18:04
Депутаты Волгоградской области озадачат губернатора шестью вопросами04.04.2023 17:33
Общество 04.04.2023 17:33
В Волгограде с 5 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбища04.04.2023 15:50
Общество 04.04.2023 15:50
В Волжском в пасхальную ночь для прихожан запустят автобусы04.04.2023 14:31
Общество 04.04.2023 14:31
«Прямо под окнами чиновников»: жители нового квартала в Волгограде пожаловались на разруху в сквере04.04.2023 13:38
Общество 04.04.2023 13:38
Количество простуженных волгоградцев уменьшилось на 10% за неделю04.04.2023 13:26
Общество 04.04.2023 13:26
Волгоградская облдума закупает наручные часы и ежедневники за 1,2 млн рублей04.04.2023 12:27
Общество 04.04.2023 12:27
Андрей Бочаров: индекс сельхозпроизводства в регионе достиг рекордных 116,6%04.04.2023 12:26
Общество 04.04.2023 12:26