Волгоградских призывников ждут в научных ротах









Научные роты, созданные в Вооруженных Силах РФ, набирают популярность у молодежи, призванной на прохождение воинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- В научные роты отбираются выпускники или студенты вузов, склонные к научной деятельности, принимающие участие в перспективных для Минобороны России исследованиях, - пояснили в пресс-службе округа.

Списки претендентов в такие роты анализирует Военно-научный комитет Вооруженных Сил РФ и отбирает кандидатов. Далее после прохождения медицинского освидетельствования и вынесения решения о призыве на военную службу формируется окончательный список кандидатов для научных рот.

Напомним, что весенний призыв начался с 1 апреля. Всего с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов планируют призвать 28 тысяч граждан. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Мероприятия весеннего призыва этого года продлятся до 15 июля.







