Волгоградских призывников ждут в научных ротах

Общество 04.04.2023 09:36
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04.04.2023 09:36
Научные роты, созданные в Вооруженных Силах РФ, набирают популярность у молодежи, призванной на прохождение воинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
- В научные роты отбираются выпускники или студенты вузов, склонные к научной деятельности, принимающие участие в перспективных для Минобороны России исследованиях, - пояснили в пресс-службе округа.
Списки претендентов в такие роты анализирует Военно-научный комитет Вооруженных Сил РФ и отбирает кандидатов. Далее после прохождения медицинского освидетельствования и вынесения решения о призыве на военную службу формируется окончательный список кандидатов для научных рот.
Напомним, что весенний призыв начался с 1 апреля. Всего с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов планируют призвать 28 тысяч граждан. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Мероприятия весеннего призыва этого года продлятся до 15 июля.
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