Мэрия Волгограда покупает 148 квартир для жителей аварийных домов

Муниципалитет начал размещение серии аукционов для приобретения очередной партии квартир для переселения жильцов аварийных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, планируется приобрести 8 однокомнатных, 69 двухкомнатных и 71 трехкомнатную квартиру, площадь которых составит от 28,5 до 85,5 квадратных метров.

Жилье предназначено для передачи волгоградцам, проживающим в аварийных домах, переселение которых будет проводиться в 2024 году. Поставщики еще более 1000 жилых помещений для переселения горожан в 2023-2024 годах уже определены по итогам предыдущих конкурсных процедур.

Собственники жилого помещения также могут получить денежную компенсацию за свою недвижимость – более 300 владельцев жилых помещений, выбравшие этот вариант, уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей. Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах.

В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов переселено порядка 4500 человек. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов в новое жилье переедут порядка 10 тыс. человек.