В Волгограде с 7 апреля откроют 3 речных маршрута









С 7 апреля в Волгограде возобновится движение еще по 3 речным маршрутам. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, рейсы по направлению «Волгоград - Островная» будут осуществляться по пятницам и выходным дням, а по маршрутам «Тулака - Сарпинский», «Обувная Фабрика - Сарпинский» – кроме выходных дней еще и в среду. По всем маршрутам предусмотрено по 4 рейса в день.

Речные трамвайчики из Волгограда до Островной отправятся от городского причала в 08.30 и 17.00, обратно - в 09.30 и 18.00.







От пристани «Тулака» теплоход будет отходить в 07.30 и в 16.30, обратно – в 08.40 и в 17.40. C островной части города до «Обувной фабрики» суда отправятся в 08.00 и в 17.00, обратно в 08.20 и в 17.20.







С апреля также увеличивается еженедельное количество рейсов по маршруту «Волгоград - Культбаза»: в расписание вносятся рейсы по четвергам. Кроме того, продолжат курсировать теплоходы по круглогодичному маршруту «Руднева – о. Сарпинский», которые совершают по 10 рейсов в день.