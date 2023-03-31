В ЦПКиО Волгограда готовят к открытию батутный комплекс

Общество 31.03.2023 11:43
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31.03.2023 11:43
В апреле текущего года в Центральном парке культуры и отдыха откроется батутный центр «Сафари», сообщил директор парка Андрей Еркин.
По его словам, в новой локации установлены три разновидности батутов - спортивный, пружинный и горка. Территорию обустраивают под руководством ландшафтного дизайнера.
- Сейчас на территории будущего батутного комплекса проведены земляные работы и ведется посадка свыше 60 крупномерных деревьев, - сообщил Еркин.
Фото: ЦПКиО
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